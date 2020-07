Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un combat de titans pour la succession de Meunier ?

Publié le 5 juillet 2020 à 15h15 par A.D.

Leonardo penserait à recruter Hector Bellerin pour remplacer Thomas Meunier, transféré au Borussia Dortmund. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter au Bayern et à la Juventus pour le latéral droit d'Arsenal.

Depuis le départ de Thomas Meunier vers le Borussia Dortmund, le PSG doit recruter un nouveau latéral droit. Alors que Colin Dagba (21 ans) est le seul arrière droit de métier dans l'effectif de Thomas Tuchel, Leonardo voudrait se jeter sur Hector Bellerin lors du mercato estival. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait livrer une véritable bataille royale pour le défenseur d'Arsenal.

Le Bayern et la Juve également dans le coup pour Bellerin ?