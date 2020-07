Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste en Premier League se confirme pour Leonardo !

Publié le 5 juillet 2020 à 11h15 par A.D.

Leonardo aurait coché le nom de Hector Bellerin pour la succession de Thomas Meunier. Le directeur sportif du PSG garderait un œil sur le latéral droit d'Arsenal et aurait clairement fait savoir qu'il souhaitait le recruter.

Thomas Meunier a laissé un vide au PSG. Engagé jusqu'au 30 juin, l'international belge a quitté le club de la capitale pour rejoindre le Borussia Dortmund. Pour le remplacer, Leonardo serait contraint d'acheter cet été, puisque le seul latéral droit de métier qu'il reste à Thomas Tuchel est Colin Dagba (21 ans). Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié une nouvelle cible il y a quelques jours. Selon les informations de TalkSport , divulguées ce mercredi, il s'agirait de Hector Bellerin.

Leonardo voudrait arracher Hector Bellerin à Arsenal