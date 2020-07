Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Meunier déniché… à Arsenal ?

Publié le 2 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Toujours à la recherche d’un arrière droit pour pallier le départ de Thomas Meunier, Leonardo pourrait notamment trouver son bonheur du côté de la Premier League et d’Arsenal.

En fin de contrat et non prolongé par le PSG, Thomas Meunier a filé au Borussia Dortmund. Il y a quelques jours, le Belge s’est engagé avec le club allemand, laissant alors une place vacante dans l’effectif de Thomas Tuchel. Un vide que Leonardo cherche actuellement à combler en essayant de trouver un nouvel arrière droite. Pour cela, plusieurs noms reviennent à l’instar de Timothy Castagne (Atalanta), Adam Marusic (Lazio) et Hamari Traoré (Rennes). Mais il faudrait désormais ajouter un nouveau nom à cette liste : Hector Bellerin.

Le PSG sur le coup ?