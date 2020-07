Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Saint-Maximin, Leonardo va devoir lutter…

Publié le 5 juillet 2020 à 10h15 par Th.B.

Allan Saint-Maximin serait dans le viseur du PSG pour le mercato estival, ainsi que dans celui des plus gros clubs de Premier League…

Ancien de l’ASSE, de Bastia, de l’OGC Nice et brièvement de l’AS Monaco, Allan Saint-Maximin pourrait effectuer son grand retour en Ligue 1 par la grande porte ! En effet, d’après les informations divulguées par The Daily Mail ces dernières heures, le PSG s’intéresserait à la situation de l’ailier qui flambe à Newcastle depuis la reprise du championnat anglais. Tottenham serait aussi sur les rangs. Mais les Spurs ne seraient pas seuls à se pencher sur le profil de Saint-Maximin en Premier League.

Saint-Maximin ferait des envieux en Premier League !