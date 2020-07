Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se fait refroidir pour Alaba...

Publié le 5 juillet 2020 à 19h45 par A.M.

Après la victoire en finale de Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen (4-2), Hansi Flick a promis qu'il ferait tout son possible pour conserver David Alaba, notamment annoncé dans les viseur du PSG.

En quête de renforts défensifs cet été, Leonardo aurait jeté son dévolu sur David Alba. Capable d'évoluer en défense centrale, au milieu de terrain, mais également au poste de latéral gauche, l'international autrichien offre une polyvalence très intéressante, en plus d'une situation contractuelle intéressante pour les clubs intéressés puisque son bail prend fin en juin 2021. Le directeur sportif du PSG n'est visiblement pas passé à côté de cette opportunité. Toutefois, du côté du Bayern Munich, on semble encore compter sur David Alaba.

Flick veut conserver Alaba