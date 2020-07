Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à contrarier les plans de Zidane avec ce crack allemand ?

Publié le 5 juillet 2020 à 17h45 par H.G.

Alors que Kai Havertz est dans le viseur du Real Madrid, où Zinedine Zidane souhaite vivement sa venue, le PSG serait lui-aussi prêt à entrer dans la course à la signature du jeune prodige allemand évoluant au Bayer Leverkusen.

À seulement 21 ans, Kai Havertz s’est imposé comme l'un des patrons du Bayer Leverkusen, devenant ainsi l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Zinedine Zidane est totalement tombé sous le charme de son profil et espère que le Real Madrid parviendra à le recruter cet été, tandis que les dirigeants madrilènes ont d’ores et déjà commencé à bouger leurs pions dans cette optique. Seulement voilà, les belles performances réalisées par le jeune milieu offensif allemand n’auraient pas uniquement séduit les Merengue dans la mesure où quatre autres écuries, dont le PSG, auraient également été séduites par les prouesses réalisées par Kai Havertz.

Kai Havertz serait dans le viseur du PSG, mais pas que…