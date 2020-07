Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des retrouvailles entre Neymar et Messi au PSG ? La réponse !

Publié le 5 juillet 2020 à 17h30 par T.M.

A en croire les dernières rumeurs en provenance d’Espagne, Lionel Messi pourrait bien quitter le FC Barcelone à l’été 2021. Quel avenir pourrait alors attendre l’Argentin ? Peut-on espérer des retrouvailles avec Neymar au PSG ? Réponse.

Rien ne va actuellement au FC Barcelone. Alors que le club catalan est en train de voir le titre de champion d’Espagne s’éloigner face au Real Madrid, plusieurs polémiques font également énormément parler. Le malaise autour d’Antoine Griezmann est ainsi au centre des interrogations, de même que l’avenir de Lionel Messi. Et un coup de tonnerre pourrait bien se préparer en Catalogne. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Espagne, l’Argentin aurait décidé d’interrompre les discussions avec la direction du Barça pour sa prolongation. Agacé par le climat actuel autour du club catalan, Messi envisagerait de changer d’air à l’été 2021, une fois que son contrat aura expiré. L’avenir du sextuple Ballon d’Or serait donc totalement relancé. Où pourrait-il alors rebondir ? Forcément, la rumeur d’une arrivée de Messi au PSG n’a pas mis longtemps avant de sortir…

Un avenir au PSG ?

Journaliste argentin, Juan Pablo Varsky expliquait dernièrement que le PSG serait l’un des clubs à vouloir profiter de cette opportunité qui pourrait se présenter avec Lionel Messi. Faut-il donc s’attendre à voir la Pulga retrouver Neymar, mais cette fois au Parc des Princes ? Ce dimanche, ABC se penche sur l’avenir du numéro 10 blaugrana et les possibles destinations qui pourraient s’offrir à lui. Ainsi, le club de la capitale ferait bien partie des rares clubs à pouvoir assumer une arrivée de Messi d’un point de vue salarial. Toutefois, l'aspect financier ne ferait pas tout pour convaincre l’actuel joueur du FC Barcelone. En effet, comme le développe le média espagnol, Lionel Messi ne partira pas pour l’argent. Il faudrait donc se pencher sur des raisons extra-sportives. « Le PSG de Neymar l’empêcherait de profiter de la plage qu’il a tant besoin », peut-on alors lire au sujet d’un possible avenir au PSG.

Et les autres pistes dans tout ça…