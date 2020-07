Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan machiavélique de Messi pour le Barça ?

Publié le 5 juillet 2020 à 10h30 par Th.B.

Mécontent et frustré de la situation actuelle du FC Barcelone, Lionel Messi userait de son statut et de son importance au Barça afin de faire bouger les choses, en particulier au niveau de la présidence du club culé.

Et si Lionel Messi avait tout calculé pour amener du changement au FC Barcelone ? Jeudi soir, le journaliste de la Cadena SER Manu Carreño assurait que le capitaine du FC Barcelone aurait mis un terme aux discussions avec ses dirigeants concernant sa prolongation, son contrat expirant en juin 2021. Beaucoup ont pris cette nouvelle comme une potentielle volonté du principal intéressé de plier bagage à l’issue de son engagement contractuel avec le club blaugrana, le média espagnol en question le premier. Néanmoins, d’après les indiscrétions de la presse britannique, l’objectif de Lionel Messi serait tout autre.

Messi stopperait les négociations pour forcer le président Bartomeu à se retirer