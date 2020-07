Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à tenter un coup magistral avec Lionel Messi ?

Publié le 3 juillet 2020 à 21h15 par B.C. mis à jour le 3 juillet 2020 à 21h59

Alors que Lionel Messi s'interrogerait sérieusement sur son avenir au FC Barcelone, le PSG suivrait de près la situation de l'Argentin et serait prêt à passer à l'action.

Depuis quelques mois, l'avenir de Lionel Messi paraît incertain au FC Barcelone. En effet, un départ de La Pulga était déjà évoqué au début de l'année, et la Cadena Ser en a rajouté une couche ces dernières heures en annonçant que Messi songeait sérieusement à quitter la Catalogne à l'issue de la saison 2020-2021, lorsqu'il sera en fin de contrat. Alors que la situation au sein du club culé est compliqué, l'international argentin en aurait assez d'être désigné comme l'un des principaux responsables des maux du Barça. Une version confirmée d'ailleurs un peu plus tard par ESPN , et cela donnerait des idées à certains clubs, notamment le PSG.

PSG, Manchester United... Un journaliste argentin lâche une bombe sur Messi

D'après les informations divulguées par Juan Pablo Varsky sur Twitter, le PSG serait prêt à frapper un grand coup en proposant à Lionel Messi de rejoindre la capitale française. Le journaliste argentin, officiant notamment dans le quotidien La Nacion et sur la chaîne DirecTV Sports , explique ce vendredi soir que le club de la capitale serait prêt à se positionner sur le sextuple Ballon d'Or s'il décidait réellement de quitter le Barça. Ainsi, le PSG et Manchester United, autre écurie intéressée par La Pulga , seraient prêts à verser la somme vertigineuse de 120M€ dès cet été en plus d'un ou deux joueurs. Réel intérêt ou fuites volontaires de la part de l'entourage de l'attaquant pour mettre la pression sur le FC Barcelone ? La question peut se poser.