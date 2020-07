Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Jadon Sancho s'annonce mouvementé !

Publié le 3 juillet 2020 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 3 juillet 2020 à 20h31

Proche d’un départ du Borussia Dortmund cet été, l’international anglais de 20 ans Jadon Sancho serait toujours courtisé par de nombreux clubs européens, en particulier le Real Madrid et Manchester United.

L’avenir de Jadon Sancho semble toujours flou. A 20 ans, le crack anglais du Borussia Dortmund pourrait bien quitter la Bundesliga dès cet été. Pendant un temps déclaré intransférable par ses dirigeants, l’international anglais ne serait finalement pas contre un départ de l’Allemagne cette saison. De son côté, la direction du BVB ne se dit pas « inquiète » concernant l’avenir de Jadon Sancho, affirmant que ce dernier a toujours un « contrat à long terme » jusqu’en 2022. Cependant, plusieurs clubs seraient toujours intéressés…

Manchester United toujours à fond, le Real et le Barça intéressés

Ainsi, comme révélé par Sky Sports , l’international anglais serait toujours dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone pour l’année prochaine. Le crack anglais, estimé à 120M€, aurait aussi la cote en Premier League. En effet, un temps annoncé à l'écart dans ce dossier, Manchester United serait finalement toujours à fond sur l’international anglais. Cependant, l’équipe d’Ole Gunnar Soolskjaer souhaiterait faire baisser les demandes financières du Borussia Dortmund pour sa pépite. Un dossier qui pourrait durer longtemps chez les Red Devils , qui chercheraient toujours à recruter de gros noms pour leur attaque la saison prochaine…

Liverpool se rétracte, Manchester City pas intéressé