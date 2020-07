Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout n’est pas perdu pour le Barça avec Xavi !

Publié le 5 juillet 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que Xavi a annoncé ce dimanche qu’il avait décidé de rester entraîneur au Qatar la saison prochaine, l’ancien milieu du FC Barcelone pourrait malgré tout avoir la possibilité de retrouver l’écurie catalane plus tôt que prévu.

L’instabilité ne cesse de frapper le banc du FC Barcelone depuis plusieurs mois. Limogé à la suite d’une succession de mauvais résultats tandis que son équipe pratiquait un jeu loin d’être séduisant, Ernesto Valverde a été remplacé par Quique Setién l’hiver dernier. Seulement voilà, l’ancien technicien du Betis est loin de répondre aux attentes dans la mesure où son Barça est en mauvaise posture dans la course au titre en Liga face au Real Madrid et qu'il déçoit grandement depuis la reprise de la compétition. De ce fait, l’avenir de l’entraîneur de 61 ans s’écrirait déjà en pointillés sur le banc catalan puisque le board du FC Barcelone réfléchirait à nommer un nouvel entraîneur en fin de saison. Un nouveau coach qui ne devrait pas être Xavi, celui-ci ayant annoncé ce dimanche qu’il resterait à la tête d’Al-Sadd Sports Club la saison prochaine. Pour autant, cette annonce de l’ancien international espagnol, destiné à prendre à moyen terme les rênes du Barça selon de nombreux observateurs, ne remettrait pas forcément en cause l'hypothèse de sa venue prochainement.

Une clause Barça dans le contrat de Xavi ?