Mercato - Real Madrid : Conte, Zidane… L’agent d’Achraf Hakimi dit tout !

Publié le 5 juillet 2020 à 16h00 par Th.B.

Alors qu’Achraf Hakimi a officiellement quitté le Real Madrid jeudi, Zinedine Zidane est la raison du départ du Marocain à l’Inter selon son agent.

Lors de deux dernières saisons, Achraf Hakimi a su passer d’espoir du football européen au stade de se rapprocher du terme de référence à son poste. Son agent, Alejandro Camano a assuré plusieurs fois que son client était le meilleur latéral droit au monde. Au cours d’un entretien accordé à SPOX , le représentant du Marocain assurait récemment que Zinedine Zidane et Hakimi disposaient d’une belle relation. Néanmoins, l’entraîneur du Real Madrid est l’unique raison pour laquelle Achraf Hakimi est un joueur de l’Inter depuis jeudi, et ce pour les cinq prochaines saisons d’après les informations parues dans la presse. Contre 40M€, l’Inter s’est attachée les services du latéral droit, et Antonio Conte a joué un rôle primordial dans cette opération.

« Zinedine Zidane est la raison du transfert d'Hakimi à l'Inter »