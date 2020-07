Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Officiel : Hakimi quitte le Real Madrid

Publié le 2 juillet 2020 à 16h13 par La rédaction mis à jour le 2 juillet 2020 à 16h16

C'était attendu ces dernières heures, c'est désormais officiel, Achraf Hakimi quitter le Real Madrid afin de s'engager avec l'Inter Milan.

Prêté deux ans au Borussia Dortmund où il s'est révélé aux yeux de l'Europe, Achraf Hakimi ne retournera pas au Real Madrid cet été. Et pour cause, le club merengue vient d'officialiser le départ de l'international marocain vers l'Inter Milan. « Le Real Madrid et l’Inter Milan ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Achraf Hakimi. Le club souhaite remercier Achraf pour toutes ces années d’implication, de professionnalisme et pour son comportement exemplaire depuis qu’il est arrivé au centre de formation en 2006. Le club lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure », peut-on lire dans le communiqué officiel du Real Madrid. Le montant du transfert avoisinerait les 40M€.