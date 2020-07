Foot - Mercato

Mercato : Après Osimhen, Naples s’attaque à un dossier à 35M€ !

Publié le 2 juillet 2020 à 15h20 par La rédaction mis à jour le 2 juillet 2020 à 15h22

Tout proche de s’attacher les services de Victor Osimhen, Naples souhaiterait aussi renforcer l’attaque de Gennaro Gattuso en s’offrant un joueur de l’AS Roma évalué à 35M€ !