Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane à l’origine d’un échec à 40M€ ?

Publié le 2 juillet 2020 à 15h30 par La rédaction

Courtisé par l’Inter Milan pour cet été, l’international marocain du Real Madrid Achraf Hakimi devrait rejoindre la Lombardie contre 40M€ hors bonus. Annoncé comme étant un « chouchou » de Zinedine Zidane à de nombreuses reprises par la presse espagnole, il semblerait que ce dernier soit finalement fautif en ce qui concerne les envies de départ du latéral droit…

Achraf Hakimi semble de plus en plus proche d’un départ du Real Madrid. Prêté depuis deux saisons au Borussia Dortmund, l’international marocain serait aujourd’hui d’accord avec l’Inter Milan dans ce dossier. Un contrat de 5 ans attendrait le latéral marocain, pour un transfert avoisinant les 40M€ hors bonus. Pourtant, Hakimi semblait être une belle promesse pour l’avenir au Real Madrid, alors qu’est-ce qui a bien pu motiver sa décision ?

Zidane, le seul fautif ?

Ainsi, comme révélé par Radio Marca , ce serait bel et bien Zinedine Zidane qui aurait motivé Achraf Hakimi à quitter la Casa Blanca , après avoir disputé seulement 17 rencontres sous le maillot des Merengues . En effet, le coach du Real Madrid n’aurait jamais discuté avec le latéral droit du BVB, et n’aurait montré aucune intention de le garder. Des informations qui confirment la tendance selon laquelle le Real Madrid ne souhaite pas encore concurrencer un Dani Carvajal toujours au top depuis son arrivée à Madrid en provenance du Bayer Leverkusen en 2013. Pourtant, Zinedine Zidane semblait beaucoup apprécier l’international marocain. Ou du moins, c’est ce qu’il laissait paraître tout au long des interviews qui concernaient le marocain, et l’appréciation semblait réciproque. Cependant, le rôle proposé par le Real Madrid n’aurait pas été satisfaisant pour Hakimi, qui aurait finalement décidé de mettre les voiles vers l’Italie…

Pas d’officialisation avant la fin de la saison ?