Mercato - OM : Alvaro Gonzalez s’enflamme pour le choix de Villas-Boas !

Publié le 5 juillet 2020 à 13h45 par Th.B.

Pourtant annoncé très proche de quitter le club suite au départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas est resté à l’OM, pour le plus grand bonheur d’Alvaro Gonzalez.

Après le départ, « d’un commun accord » avec la direction, d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a sérieusement pris en considération l’option de claquer la porte de l’OM,. Soit un an avant la fin de son contrat lui qui avait toujours lié son avenir à celui de son ancien directeur sportif. Finalement, et après avoir pesé le pour et le contre, Villas-Boas a choisi d’honorer la dernière année de son engagement avec l’OM. Sa décision aurait été influencée par son vestiaire qui se serait alors montré unanime concernant son avenir. Ayant signé un contrat de trois saisons avec l’OM le 30 juin, Alvaro Gonzalez a salué le choix du portugais en soulignant l’importance qu’il a en interne.

« La continuité c’est aussi André Villas-Boas »