Mercato - OM : Le tweet énigmatique de Boudjellal qui affole les supporters marseillais !

Publié le 5 juillet 2020 à 13h15 par A.M.

Beaucoup plus discret dans la médias ces derniers jours, Mourad Boudjellal continue toutefois sa communication par le biais des réseaux sociaux. Et les supporters de l'OM semblent apprécier.

Après une première semaine durant laquelle il a multiplié les apparitions médiatiques par le biais de nombreuses interviews, Mourad Boudjellal est bien plus discret. En effet, l'ancien président du RC Toulon vante les mérites de son projet de rachat de l'Olympique de Marseille depuis quelques jours. Il a ainsi confirmé être porteur d'un projet lancé par Mohamed Ayachi Ajroudi et soutenu par des fonds d'investissement venus du Moyen-Orient, notamment d'Arabie Saoudite. Mais voilà quelques jours que Mourad Boudjellal est moins présent sur la scène médiatique.

Le like de Boudjellal

Et pour cause, la phase de négociations avec Frank McCourt a probablement débuté. C'est d'ailleurs ce que laissent penser les derniers tweets de Mourad Boudjellal. Interpellé par un fan de l'OM sur Twitter qui lui a demandé de liker son tweet s'il était en négociations avec Frank McCourt pour le rachat du club phocéen, l'ancien président du RCT a effectivement aimé la publication. Une petite action qui n'a manqué de mettre en alerte les supporters olympiens qui y voient un signe positif sur la vente de l'OM. D'autant plus qu'un peu plus tôt, Mourad Boudjellal a publié le clip d’une chanson interprétée par Naza, Aya Nakamura et Dadju dont le titre, « Moi je vérifie », a également suscité les interrogations. Un tweet énigmatique qui n'a pas manqué de faire réagir. Ce qui était probablement voulu par Mourad Boudjellal, qui a donc changé sa méthode de communication.