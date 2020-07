Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez livre les raisons de son choix de rester !

Publié le 5 juillet 2020 à 11h45 par Th.B.

Ayant tout juste apposé sa signature sur un contrat de trois ans après sa bonne pige en prêt, Alvaro Gonzalez s’est enflammé pour son avenir à l’OM.

Grosse satisfaction de la saison, Alvaro Gonzalez a fait l’unanimité cette saison que ce soit auprès du staff technique, du vestiaire ainsi que chez les supporters de l’OM. Courant mai, alors que le prêt d’Alvaro, prêté par Villarreal avec une option d’achat arrivait bientôt à expiration, Maxime Lopez publiait une photo sur Instagram en story avec le hashtag #AlvaroSeQueda . De quoi prouver la cote de popularité importante du défenseur espagnol en interne. Cette semaine, l’OM a officialisé le transfert définitif d’Alvaro Gonzalez pour les trois prochaines saisons. Un choix évident pour le principal intéressé.

« Depuis le début, je me sens ici comme chez moi »