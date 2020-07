Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme dilemme pour Luis Suarez ?

Publié le 5 juillet 2020 à 11h00 par A.D.

Auteur de prestations en dents de scie depuis son retour de blessure, Luis Suarez perdrait du crédit au fil des semaines. Ce qui placerait le numéro 9 du Barça dans une situation très incertaine pour son avenir.

Alors qu'il a déjà fêté ses 33 ans, Luis Suarez ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. Ainsi, pour préparer la succession de son numéro 9, la direction du Barça serait déjà en quête d'un nouvel attaquant de classe mondiale. Dans cette optique, le club catalan aurait coché plusieurs noms et fait de Lautaro Martinez sa grande priorité pour prendre l'héritage de Luis Suarez. Toutefois, le buteur de l'Inter pourrait récupérer le flambeau plus tôt que prévu.

Un départ dès cet été pour Luis Suarez ?