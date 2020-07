Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 5 juillet 2020 à 9h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Neymar souhaitait à tout prix quitter le PSG pour faire son retour au FC Barcelone. Alors qu'il défend toujours les couleurs parisiennes, la star brésilienne voudrait toujours faire ses valises et être rapatrié par le Barça.

Lors du mercato estival 2017, le PSG a réalisé l'immense exploit d'arracher Neymar au FC Barcelone. Mais après seulement deux saisons avec le club de la capitale, la star brésilienne a souhaité faire son retour au Barça. Malgré ses efforts, et ceux consentis par le club catalan l'été dernier, Neymar n'a pas quitté le PSG. Epargné par les pépins physiques et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec le PSG, la star brésilienne a vécu une bien meilleure saison que les deux précédentes. Malgré tout, Neymar n'en démordrait pas, il voudrait toujours retrouver le FC Barcelone.

Neymar toujours déterminé à quitter le PSG