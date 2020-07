Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal répond encore à Basile Boli !

Publié le 5 juillet 2020 à 15h45 par La rédaction

Avec ses nombreuses déclarations concernant un éventuel rachat de l’OM, Mourad Boudjellal s’était fait tacler par Basile Boli. Des déclarations que le principal intéressé a tenu à commenter.

Depuis les rumeurs de rachat de l’OM, Mourad Boudjellal est au cœur de la tempête médiatique. Porteur d’un projet d’un rachat de l’OM avec des fonds du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal surprend par sa communication qui sort des sentiers battus. Des déclarations qui n’avaient pas du tout plu à la légende de l’OM, Basile Boli : « Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Steve Mandanda et Pape (Diouf, ndlr), nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club », confiait-il sur son compte Twitter . Des propos que Mourad Boudjellal a tenu à commenter.

« Je vais essayer de lui donner tort »