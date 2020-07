Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment l’OM a réalisé le coup Alvaro Gonzalez

Publié le 5 juillet 2020 à 12h30 par Thomas Bourseau

Bien que l’OM soit en proie à des difficultés financières, le club phocéen est parvenu à trouver un accord avec Villarreal afin de baisser l’option d’achat de son prêt qui se situait entre 4 et 8M€. Pour convaincre Alvaro Gonzalez de prolonger son aventure phocéenne, le club olympien n’a pas eu besoin de faire des pieds et des mains.

L’été dernier, l’OM officialisait la venue sous la forme d’un prêt avec option d’achat d’Alvaro Gonzalez (30 ans) en provenance de Villarreal. Un pari réussi par la direction phocéenne, en témoignent ses 19 titularisations en Ligue 1 et ses performances remarquées. À l’approche de la fin de son prêt, Maxime Lopez avait lancé un appel du pied à ses dirigeants pour qu’ils parviennent à trouver un terrain d’entente avec Villarreal dans l’optique d’un transfert définitif. À cause du Covid-19, l’OM dispose de peu de liquidités pour mener à bien un bon nombre d’opérations sur le marché. Après avoir pu renégocier le prix du transfert avec les dirigeants espagnols, Jacques-Henri Eyraud révélait quelques jours après le #AlvaroSeQueda de Lopez que l’Espagnol allait rester à l’OM la saison prochaine. Mais un accord antérieur avec le joueur révélait une période bien plus longue de trois ans. Pour convaincre le principal intéressé, ce fut plutôt aisé puisqu’Alvaro Gonzalez était déjà conquis par l’OM et son environnement pour plusieurs raisons.

Une marque de confiance…

« Le président du club (Jacques-Henri Eyraud, NDLR) a rendu officiel le fait que je resterai trois saisons supplémentaires à une radio française (RMC Sport, NDLR). Je suis en attente de rentrer à Marseille pour tout concrétiser. Si tout se concrétise, je serais très content de continuer trois saisons de plus à l'OM, car avoir cette confiance à 30 ans, ça en vaut la peine » . Voici le message qu’Alvaro Gonzalez faisait passer fin mai avant que tout se concrétise bel et bien comme pressenti. Cette semaine, l’OM a officialisé le transfert définitif de l’Espagnol, et ce pour les trois prochaines saisons. De quoi faire le bonheur du principal intéressé qui s’est rapidement intégré à Marseille au cours de sa période de prêt. « Je suis très content d’être ici avec vous. La saison dernière a été très importante pour ma carrière. Trois ans de plus avec l’OM. Je suis très content d’avoir signé avec l’OM. (…) Depuis le début, je me sens ici comme chez moi. La ville de Marseille, le club, l’OM, tout me va. Tout le monde m’a accueilli les bras ouverts. On vient de finir une très bonne saison, et nous avons rempli nos objectifs ». Mais en plus de la confiance accordée par la direction et l’équipe de l’OM, c’est toute la cité phocéenne qui a poussé Alvaro Gonzalez à apposer sa signature sur un contrat pour poursuivre son aventure marseillaise.

La passion marseillaise et le Vélodrome…