Mercato - OM : Alvaro Gonzalez répond à Eyraud pour son avenir !

Publié le 30 mai 2020 à 14h45 par A.M.

C'était l'un des dossiers chauds de l'OM ces derniers jours, mais visiblement il est bouclé. En effet, Alvaro Gonzalez a confirmé que son option d'achat serait levée et qu'il resterait à Marseille la saison prochaine.

Prêté par Villarreal à l'Olympique de Marseille la saison dernière, Alvaro Gonzalez ne cachait pas son anxiété ces derniers jours. Et pour cause, l'arrêt anticipé de la saison de Ligue 1 a créé un flou juridique concernant son option d'achat initialement obligatoire dès que l'Espagnol avait disputé cinq rencontres sous la tunique olympienne. L'avenir d'Alvaro Gonzalez a également été rendu incertain par le départ d'Andoni Zubizarreta et l'incertitude ayant régné concernant l'avenir d'André Villas-Boas. Mais ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud avait rassuré les supporters de l'OM assurant que « Alvaro Gonzalez sera olympien la saison prochaine . »

Alvaro Gonzalez confirme qu'il reste à l'OM