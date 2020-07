Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le gros coup Lautaro Martinez prend forme !

Publié le 5 juillet 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Bien que la clause libératoire de Lautaro Martinez, estimée à 111M€, expire dans quelques heures, le FC Barcelone continue de négocier avec l'Inter Milan et serait très optimiste concernant l'issue de ce dossier.

C'est déjà l'un des feuilletons de l'été sur le marché des transferts. Voilà plusieurs semaines que le FC Barcelone a fait de Lautaro Martinez sa grande priorité. Et pour cause, le club catalan souhaite densifier son secteur offensif en recrutant un nouvel avant-centre qui aurait pour objectif de remplacer Luis Suarez à moyen terme. Dans cette optique, l'attaquant de l'Inter Milan semble posséder le profil idéal. Toutefois, en manque de liquidités, le Barça n'a jamais réussi à réunir le budget nécessaire pour lever la clause libératoire de l'Argentin fixée à 111M€. L'idée d'inclure un joueur dans la transaction est évoquée, mais suite au deal Arthur-Pjanic, le FC Barcelone semble mieux armé d'un point de vue financier et pourrait prochainement passer à l'action. La clause libératoire de Lautaro Martinez expire cependant mardi. Une donnée qui pourrait laisser penser à une accélération dans ce dossier.

Même sans clause, le Barça veut recruter Lautaro

Et pourtant, selon les informations de Sport , cela ne changera rien. Et pour cause, le FC Barcelone n'a jamais songé à payer 111M€ pour Lautaro Martinez, refusant même l'idée d'ajouter Junior Firpo à un chèque de 85M€. Par conséquent, d'après le média catalan, les discussions se poursuivent avec l'Inter Milan, et du côté du Barça on serait même très optimiste quant à l'issue de des négociations. Il faut dire que l'attaquant argentin aurait déjà averti son club qu'il avait un accord avec la direction barcelonaise et qu'il souhaite donc que l'Inter ne négocie qu'avec le Barça. Le club lombard va donc devoir fixé un nouveau prix pour son joueur, sa clause libératoire expirant mardi, et l'optimisme régnerait quant à la possibilité de boucler ce deal après le 2 août, date à laquelle la Serie A prendra fin.

Désormais, quel prix pour Lautaro ?