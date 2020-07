Foot - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'attaque à un ancien de Ligue 1 !

Publié le 5 juillet 2020 à 12h15 par La rédaction

En pleine période mercato, l’ASSE continue de chercher les bons coups pour se renforcer et en aurait peut-être trouvé un au Portugal.

Le premier match amical de l’ASSE face à Rumilly (4-1) a permis à Claude Puel et son staff de cibler les différents besoins de l'équipe pour l’améliorer. L'entraîneur stéphanois aurait ainsi dégagé quatre priorités pour la suite du mercato : recruter un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant de métier. Des priorités pour renforcer l’ASSE en pleine reconstruction avec les départs de nombreux cadres, souhaités par Claude Puel, comme Yohan Cabaye ou encore Stéphane Ruffier. Conscient de ces demandes, la cellule de recrutement de l’ASSE aurait déjà trouvé une piste crédible pour renforcer le milieu de terrain stéphanois et elle se trouverait au Portugal…

Nicolas Janvier ciblé