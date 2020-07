Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'avenir de Cabaye bientôt acté ?

Publié le 5 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

En fin de contrat avec l’ASSE cet été, Yohan Cabaye pourrait bien poursuivre sa carrière dans le championnat américain la saison prochaine.

L’AS Saint-Etienne anime le mercato depuis plusieurs semaines, surtout sur le plan des départs. En effet, plusieurs éléments de l’effectif de Claude Puel pourraient quitter le navire cet été, à l’image de Denis Bouanga convoité par de nombreux clubs ou de Stéphane Ruffier, poussé vers la sortie. Loïc Perrin et Yohan Cabaye sont eux, en fin de contrat cet été chez les Verts . L’avenir du défenseur central et capitaine de l’ASSE est fixé. Ce dernier a signé une courte prolongation afin de pouvoir disputer la finale de Coupe de France face au PSG le 24 juillet prochain. Pour Yohan Cabaye, l’histoire ne serait pas la même...

Cabaye vers la MLS