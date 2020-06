Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une solution bientôt trouvée pour Stéphane Ruffier ?

Publié le 27 juin 2020 à 7h30 par La rédaction

Malgré son statut de doublure de Jessy Moulin la saison prochaine, Stéphane Ruffier ne voudrait pas quitter l’ASSE. Mais le club, qui chercherait à alléger sa masse salariale, pourrait trouver un accord avec le portier.

Présent dans le Forez depuis 2011, Stéphane Ruffier a vu cette saison son statut évoluer. Titulaire indiscutable durant de nombreuses années, le portier sera la doublure de Jessy Moulin la saison prochaine comme l’a confirmé Claude Puel ce mercredi en conférence de presse : « Jessy Moulin sera le numéro 1 pour la saison prochaine. Tous mes gardiens sont au courant de la situation. Si Stéphane Ruffier éprouve des difficultés à rester second, nous étudierons toutes les possibilités le concernant . » Stéphane Ruffier pourrait ainsi quitter l’ASSE lors du mercato estival, mais quelle sera sa prochaine destination ? Comme annoncé par le 10 Sport, Montpellier a coché son nom, mais l’opération paraît compliquée en raison de la situation financière du club et du salaire du joueur estimé à 250 000 € par mois. Ce jeudi, Manu Lonjon a également indiqué que Galatasaray serait intéressé par l’international français.

Vers un accord à l’amiable ?