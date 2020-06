Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est terminé pour cette piste chaude !

Publié le 27 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Pressenti ces dernières semaines pour prendre la succession de Layvin Kurzawa sur le départ, Alex Telles ne devrait finalement pas déposer ses valises au PSG cet été. Explications.

C’était la piste que Leonardo semblait privilégier au poste de latéral gauche. Certes, l’option Alex Sandro aurait été prise en considération par la direction sportive du PSG, à l’instar du dossier Theo Hernandez qui n’a cependant pas envie de quitter le Milan AC à l’intersaison. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Porto, Alex Telles aimerait se lancer un nouveau challenge lors du mercato estival. Le PSG, Chelsea, et Manchester City apprécient ses services, comme le10sport.com vous l’a assuré dernièrement. Toujours selon nos informations datant du 27 mai, aucun accord n’était à noter à cette époque. Et alors que la fin du contrat de Layvin Kurzawa au PSG approche, expirant le 30 juin, le latéral parisien devrait prolonger son bail. De quoi fermer la porte à Alex Telles ?

Le feuilleton Telles connaîtrait son épilogue