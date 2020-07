Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas veut rapidement boucler un dossier XXL !

Publié le 5 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Après avoir vu Dimitri Payet prolonger à l’OM en réduisant son salaire, André Villas-Boas voudrait désormais voir Steve Mandanda en faire de même.

Ayant peur de voir son effectif s’affaiblir cet été, André Villas-Boas pourra tout de même compter sur certains de ses cadres la saison prochaine. En effet, l’entraîneur de l’OM a notamment vu Alvaro Gonzalez s’engager définitivement, Dimitri Payet prolonger son contrat tout en réduisant son salaire, tandis que Florian Thauvin ne voudrait tout simplement pas partir cet été, lui qui n’a pourtant plus qu’un an de contrat. En ce qui concerne le geste fort de son numéro 10, Villas-Boas n’avait pas manqué de lui rendre hommage à ce sujet. Sur le site de l’OM, il en a remis une couche, avant de lâcher quelques mots sur la situation de Steve Mandanda…

Villas-Boas prend position pour Mandanda