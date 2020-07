Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt et Eyraud reçoivent un coup de pression…

Publié le 5 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours dans l’attente de renfort cet été à l’OM, André Villas-Boas n’a pas hésité à faire passer un nouveau message fort à sa direction.

Alors que l’OM traverse une période très délicate sur le plan financier, d’autant que la crise sanitaire du Covid-19 n’a pas aidé, Jacques-Henri Eyraud devra boucler au plus vite plusieurs ventes afin de remplir les caisses du club phocéen. De plus, Frank McCourt aurait déjà indiqué qu’il ne réinjecterait pas d’argent pour le recrutement, et l’OM va donc devoir composer avec les moyens du bord pour avoir une équipe compétitive en Ligue des Champions. Mais André Villas-Boas a tenu à remettre la pression sur ses dirigeants…

« On va avoir besoin de renforts »