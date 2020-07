Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier a bien joué un mauvais tour à Villas-Boas !

Publié le 5 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Profitant de la fin de son contrat stagiaire à l’OM, le LOSC a frappé un joli coup en attirant gratuitement Isaac Lihadji. Et le jeune milieu offensif a confirmé que Christophe Galtier avait joué un rôle décisif dans ce choix de carrière…

Ces derniers mois, le feuilleton Isaac Lihadji a tenu les supporters de l’OM en haleine, puisque le club phocéen avait tenté de prolonger son jeune milieu offensif et lui faire signer son premier contrat professionnel. En vain, puisque Lihadji a finalement décidé de quitter l’OM, et il a récemment officialisé son arrivée au LOSC. Interrogé sur le site officiel du club nordiste, le jeune milieu offensif s’est expliqué sur ce choix.

« Galtier vient de Marseille, comme moi. On a échangé »