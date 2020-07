Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Payet, Villas-Boas fait passer un message fort pour Mandanda !

Publié le 4 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

Après la prolongation de Dimitri Payet, l’OM aimerait poursuivre sur sa lancée en faisant de même avec Steve Mandanda. André Villas-Boas a d’ailleurs lancé un message au capitaine marseillais.

Englué dans les soucis financiers, l'Olympique de Marseille cherche à conserver certains joueurs de son effectif qu’il aura du mal à vendre en leur proposant de prolonger leur contrat en échange d’une baisse de salaire significative. C’est notamment le cas de Dimitri Payet. En effet à l’occasion de la reprise de l’entrainement, Jacques-Henri Eyraud et Dimitri Payet ont annoncé qu'ils avaient trouvé un arrangement axé sur une baisse de salaire du joueur. Après avoir conclu un accord avec le Réunionnais, l'OM espère pouvoir continuer ce type de compromis avec d’autres cadres de l’effectif comme Steve Mandanda.

Villas-Boas espère voir Mandanda prolonger rapidement