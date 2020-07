Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indice de taille sur l’avenir de James Rodriguez ?

Publié le 5 juillet 2020 à 21h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid se déplaçait ce dimanche sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, James Rodriguez aurait demandé à ne pas disputer cette rencontre à en croire Zinedine Zidane, et cela dans un contexte où l’avenir du Colombien dans la capitale espagnole s’écrit plus que jamais en pointillés.

Après deux saisons en prêt au Bayern Munich, James Rodriguez est retourné au Real Madrid l’été dernier. Et s’il a longtemps été annoncé sur le départ à cette époque, notamment vers l’Atlético de Madrid ou le Napoli, le milieu offensif de 28 ans est finalement resté chez les Merengue où Zinedine Zidane ne voulait pourtant pas de lui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien Monégasque n’est pas parvenu à faire changer d’avis son entraîneur cette saison. Par conséquent, l’histoire de James Rodriguez au Real Madrid devrait s’achever au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, à un an de la fin de son contrat, après un exercice où il n'aura disputé que huit rencontres de Liga. Et il se pourrait que le divorce entre l’international colombien et la Casa Blanca soit d’ores et déjà consommé.

« James Rodriguez était hors du groupe convoqué parce qu’il l’a voulu »