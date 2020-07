Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Concurrence, Newcastle… Leonardo va avoir du fil à retordre pour Saint-Maximin !

Publié le 5 juillet 2020 à 20h30 par T.M.

Selon les dernières informations en provenance d’Angleterre, le PSG penserait à Allan Saint-Maximin afin de se renforcer offensivement. Toutefois, pour arracher le joueur de Newcastle, la mission ne serait pas simple pour Leonardo. Explications.

Si Leonardo a réussi à conserver définitivement Mauro Icardi, le secteur du PSG va connaitre certains changements la saison prochaine. En effet, en fin de contrat, Edinson Cavani n’a pas été prolongé, pas même pour la fin de l’aventure en Ligue des Champions. Eric Maxim Choupo-Moting, bien qu’il n’avait pas un grand rôle, va lui aussi quitter le club de la capitale la saison prochaine. Pouvant compter sur ses 4 fantastiques (Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi), ainsi que Pablo Sarabia, Thomas Tuchel pourrait bien avoir besoin de renfort dans le secteur offensif. De quoi occuper donc Leonardo pour le reste de ce mercato estival. Et le directeur sportif du PSG semble déjà s’être mis au travail dans ce dossier. En effet, selon les dernières informations du Daily Mail , le nom d’Allan Saint-Maximin aurait été coché par les champions de France. En forme avec Newcastle, le Français pourrait donc faire son retour en Ligue 1, mais pour cela, le PSG devra surmonter certains obstacles.

Attention à la concurrence !

Allan Saint-Maximin pourrait donc venir épauler Neymar et Kylian Mbappé au PSG, à moins qu’il ne prenne une autre direction. En effet, avec ses performances, le joueur de Newcastle a éveillé l’intérêt d’autres écuries en Premier League et à travers l’Europe. En effet, selon les dernières informations du 10 Sport, Arsenal est sur le coup, ayant même déjà contacté l’entourage de Saint-Maximin. En discussions actuellement avec Victor Osimhen, Naples pense aussi au joueur des Magpies. La concurrence s’annonce donc rude pour le protégé de Steve Bruce qui serait aussi dans les petits papiers de Tottenham et d’autres clubs anglais. Leonardo va ainsi devoir être très convaincant, d’autant plus que du côté de Newcastle, la porte n’est pas vraiment ouverte pour un départ d’Allan Saint-Maximin.

« Aucune chance de voir Allan partir »