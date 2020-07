Foot - Mercato - Arsenal

EXCLU - Mercato : Naples et Arsenal pensent à Saint-Maximin !

Publié le 5 juillet 2020 à 17h15 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le profil d’Allan Saint-Maximin intéresse chaudement plusieurs clubs en Europe. Naples et Arsenal sont les plus chauds.

Auteur de débuts très remarqués en Angleterre, Allan Saint-Maximin a le vent en poupe. Et en ce mercato estival, son nom revient de plus en plus sur les tablettes de clubs européens. Selon nos informations, en Angleterre, Arsenal lorgne l’attaquant de Newcastle. L’entourage du joueur aurait même déjà été sollicité.

Naples le surveille

Du côté de l’Italie, c’est Naples qui souhaite se pencher sur Allan Saint-Maximin. En pleines négociations avec le LOSC pour Victor Osimhen, les dirigeants napolitains regardent également le dossier Saint-Maximin. Comme Arsenal, Naples aurait pris des renseignements sur le joueur et son entourage pour connaître ses intentions. Aucune démarche concrète auprès de Newcastle. Un dossier qui pourrait clairement animer l’été…