Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a tranché pour James Rodriguez !

Publié le 5 juillet 2020 à 20h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu avec le Real Madrid, James Rodriguez voit son avenir s'assombrir. Une situation qui serait sur le point de se débloquer par Florentino Pérez qui aurait tranché concernant l’avenir du colombien.

Entre Zinedine Zidane et James Rodriguez , l'ambiance n'est pas au beau fixe. Très peu utilisé cette saison par l'entraîneur français (seulement 8 matchs joués en Liga), le milieu offensif colombien n’est pas content de sa situation actuelle. Ayant une situation similaire à celle de Gareth Bale, James Rodriguez enchaîne les matchs sur le banc et a fait savoir son mécontentement dernièrement dans des propos accordés cette semaine à Gol Caracol . Une situation qui serait sur le point d’évoluer pour l'ancien Monégasque sous contrat jusqu’en 2021...

Rodriguez disponible pour 25M€