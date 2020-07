Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé sur le prix à payer pour Milinkovic-Savic !

Publié le 6 juillet 2020 à 11h30 par La rédaction

Très ambitieux cet été, Leonardo compte renouveler le secteur du milieu de terrain au PSG malgré des moyens limités à cause du Covid-19. Alors que les noms d’Ismael Bennacer ou de Tanguy Ndombele reviennent avec insistance, le directeur sportif du PSG cible également Milinkovic-Savic. Une piste pour laquelle Leonardo saurait à quoi s'en tenir...

C’est un fait, le PSG a besoin de recruter cet été pour renouveler son effectif afin d’atteindre l’objectif du club : Remporter la Ligue des Champions. Une tâche ardue qui nécessite à Leonardo de trouver les joueurs adéquats afin de réaliser cette ambition. Soucieux de renforcer le milieu du PSG, Leonardo multiplie les pistes à ce poste et en particulier en Italie. Outre Ismael Bennacer (AC Milan) ciblé par le club parisien, la priorité de Leonardo serait Sergej Milinkovic-Savic. Le milieu serbe est un des grands artisans de la très belle saison de la Lazio (2ème actuellement) et ses prestations auraient attiré de nombreux clubs. Ainsi le PSG, Manchester United, Real Madrid mais aussi Chelsea, comme révélé en exclusivité dans le10sport, sont les clubs positionnés afin l'accueillir cet été. Alertée par ces nombreux intérêts, la Lazio aurait averti Leonardo et les autres cadors européens sur la somme à dépenser pour le milieu serbe…

La Lazio en demande 70 M€

En effet, selon les informations de Calciomercato , le club italien exigerait une somme avoisinant les 70M€ afin de lâcher son milieu serbe cet été. Un montant considérable mais moins important que les premiers chiffres qui étaient annoncés (on parlait de 100M€). Une indemnité de transfert élevée qui pourrait refroidir de nombreux cadors européens mais pas le PSG comme expliquent plusieurs médias italiens dont la Gazzetta dello sport. Leonardo serait ainsi prêt à mettre sur la table la somme exigée par la Lazio afin de s’offrir Milinkovic-Savic. Le PSG semble donc prêt à sortir le chéquier pour ce transfert d’envergure mais une menace pourrait remettre en question ce deal.

La menace Manchester United