Mercato - OM : Le clan Pape Gueye apporte une précision de taille !

Publié le 6 juillet 2020 à 11h15 par La rédaction

Recruté la semaine dernière par l’OM, Pape Gueye aurait pu prendre la direction de Bordeaux avec qui il avait déjà un accord. Une information que son avocat a tenu à démentir.

Alors que le feuilleton Pape Gueye semblait être terminé avec son arrivée officielle à l’OM, le joueur continue de faire parler de lui sur divers aspects. D’un côté son imbroglio administratif avec Watford qui pourrait emmener le joueur et l’OM aux tribunaux avec des sanctions financières à la clé, de l’autre le fait que le joueur avait déjà trouvé un accord avec Bordeaux avant de signer plus tard à l’OM. Deux facteurs importants à prendre en compte dont l’un est totalement remis en cause aujourd’hui par l’avocat de Pape Gueye qui s’est exprimé pour commenter cette information…

C’est « un mythe »