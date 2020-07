Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale plane toujours sur Thomas Tuchel !

Publié le 6 juillet 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis plus d’un an, Massimiliano Allegri est un profil qui intéresse toujours autant Leonardo au PSG et qui reste donc susceptible de menacer, à moyen terme, Thomas Tuchel.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en mai dernier, le PSG n’envisage pas de se séparer de Thomas Tuchel cet été, la qualification en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund ayant redonné un certain crédit à l’entraîneur allemand du côté de Doha. Néanmoins, nous vous expliquions également que Leonardo garde un œil très attentif sur l’option Massimiliano Allegri, puisque l’ancien entraîneur de la Juventus est le grand rêve du directeur sportif du PSG, qui n’est pas un grand fan de Tuchel. Et L’Equipe confirme la tendance dans ses colonnes du jour…

Tuchel mis sous pression par Allegri la saison prochaine ?

Selon le quotidien sportif, le PSG aurait énormément d’atouts pour attirer Massimiliano Allegri dans les prochains mois si la collaboration venait à se compliquer avec Thomas Tuchel, et Leonardo est un argument de premier choix puisque les deux hommes se connaissent depuis un moment. Et même si Allegri aurait plutôt privilégié un retour en Italie cet été, les perspectives semblent bouchées dans les grosses écuries de Serie A, ce qui pourrait donc le contraindre à se diriger plutôt vers la Premier League… ou, à terme, au PSG. Thomas Tuchel est donc toujours sous pression, d’autant que le contrat du technicien allemand court jusqu’en juin 2021.