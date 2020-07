Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse condition pour Allan Saint-Maximin ?

Publié le 6 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

En pleine forme avec Newcastle, l’avenir d’Allan Saint-Maximin pourrait être chamboulé par le rachat du club anglais. Le PSG est à l’affût.

Et si la recrue offensive du PSG se nommait… Allan Saint-Maximin ? En quête d’un élément supplémentaire avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo penserait à l’ailier de Newcastle d’après la presse anglaise. La concurrence semble être de mise dans ce dossier, avec les gros clubs de Premier League étant déjà sur le coup. Mais le PSG pourrait avoir son mot à dire, et très rapidement.

Le rachat du club, pièce-maîtresse de l’avenir de Saint-Maximin à Newcastle