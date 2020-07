Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment Eyraud a convancu Alvaro Gonzalez !

Publié le 6 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Prêté l'été dernier par Villarreal, Alvaro Gonzalez sera toujours un joueur de l'OM la saison prochaine. Le défenseur espagnol explique les raisons de son choix.

« Le défenseur espagnol, Álvaro González, continue son aventure avec l'OM jusqu'en 2023. Arrivé sous forme de prêt à l’Olympique de Marseille en provenance du Villareal CF, le défenseur espagnol, Álvaro González, pose définitivement ses valises dans le sud de la France ». Par le biais de ce communiqué, l'OM confirmait avoir levé l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez qui s'est engagé pour 3 ans avec le club phocéen. Le défenseur espagnol a d'ailleurs justifié son choix.

«La continuité c'est aussi André Villas-Boas»