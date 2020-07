Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les gros prétendants étaient bien là pour Lihadji !

Publié le 6 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il s’est engagé librement avec le LOSC cet été après être arrivé en fin de contrat à l’OM, Isaac Lihadji aurait pu opter pour une destination plus prestigieuse à l’étranger comme l’a expliqué Gérard Lopez.

« C’est une fierté pour moi et ma famille. Je suis très heureux de signer mon premier contrat pro ici. Le projet m’a attiré. J’ai échangé un peu avec Luis Campos. Le projet m’a intéressé et aujourd’hui, je suis là », confiait récemment Isaac Lihadji sur son choix de quitter librement l’OM pour s’engager avec le LOSC. Au terme d’un long feuilleton, le milieu offensif avait finalement décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel à l’OM, et il disposait d’une très belle cote sur le marché des transferts comme l’a confirmé le président Gérard Lopez à La Voix du Nord.

« Des clubs en Angleterre et Dortmund »