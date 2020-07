Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar peut partir pour 170M€ cet été !

Publié le 6 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone paraît déterminé à boucler le retour de Neymar le plus rapidement possible, l’attaquant brésilien et le PSG auraient conclu un pacte qui lui permettrait de pouvoir s’en aller cet été pour 170M€.

Depuis un an, le feuilleton Neymar ne cesse de faire couler beaucoup d’encre puisque le FC Barcelone voudrait absolument rapatrier la star brésilienne du PSG au Camp Nou. Finalement, lors de l’été 2019, les deux clubs n’étaient pas parvenus à trouver un accord financier et malgré ses envies affichées de départ, Neymar n’avait pas pu retourner à Barcelone. Mais à ce moment-là, l’attaquant brésilien aurait conclu un mystérieux pacte avec le PSG…

Neymar pourrait partir cet été !

Comme l’a révélé AS dimanche, le PSG pourrait permettre à Neymar de quitter le Parc des Princes et retourner au FC Barcelone si deux conditions étaient remplies : la première, que l’attaquant brésilien fasse une saison pleine dans laquelle il était investi et performant, ce qui a globalement été le cas. La seconde ne dépendra pas de Neymar, puisque le PSG réclamerait pas moins de 170M€ pour accepter de le laisser partir à deux ans de la fin de son contrat. Pas sûr que le FC Barcelone ait cette somme à disposition…