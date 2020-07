Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lopez se réjouit d’avoir attiré Lihadji au LOSC

Publié le 5 juillet 2020 à 7h30 par A.C.

Gerard Lopez, président du LOSC, s’est exprimé au sujet de l’arrivée d’Isaac Lihadji en provenance de l’Olympique de Marseille.

A Lille on s’en réjouit, à Marseille on grince des dents. Isaac Lihadji, formé à l’Olympique de Marseille, a choisi de signer son premier contrat professionnel avec le LOSC, comme nous vous l’annoncions déjà le 16 mars dernier. Le jeune joueur de 18 ans ne regrette d’ailleurs pas son choix de tourner le dos à l’OM, pour rejoindre le club lillois. « Je suis fier pour moi et ma famille et très heureux de signer mon premier contrat pro ici » a expliqué Lihadji. « Je veux leur faire honneur. Le projet, les supporters m’ont attirés, et j’ambitionne désormais d’intégrer le groupe, car je sais que c’est un club qui met les jeunes en valeur ».

« Au LOSC on fait confiance aux jeunes, on les fait jouer »