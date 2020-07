Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau Kurzawa a convaincu Leonardo !

Publié le 4 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Concernant Layvin Kurzawa, Leonardo est finalement revenu sur sa décision, acceptant donc de prolonger le latéral du PSG. Un choix pour lequel l’international français semble avoir une explication.

Cet été, un nouvel arrière gauche était attendu au PSG. En effet, Layvin Kurzawa ne devait pas prolonger et Leonardo faisait notamment les yeux doux à Alex Telles et Theo Hernandez. Toutefois, face au coût de ces dossiers et des différents besoins au sein de l’effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif a changé son fusil d’épaule pour l’international français. C’est ainsi que ces derniers jours, Kurzawa a paraphé un nouveau contrat de 4 ans avec le PSG. Pourquoi ? Selon le principal intéressé, cela pourrait s’expliquer par son changement de mentalité.

« Beaucoup de choses ont changé dans ma vie »