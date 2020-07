Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale prise pour l’avenir de Jesé ?

Publié le 6 juillet 2020 à 16h15 par T.M.

Alors que le PSG se retrouve à nouveau avec le flop Jesé sur les bras, Leonardo pourrait bien prendre une grande décision pour enfin se débarrasser de l’Espagnol.

En 2016, le PSG lâchait près de 25M€ au Real Madrid pour récupérer Jesé. Un investissement aujourd’hui très loin d’être rentable puisque l’Espagnol est un énorme flop. Ces dernières saisons, le club de la capitale l’a d’ailleurs envoyé à plusieurs reprises en prêt. Mais après une dernière expérience au Sporting Portugal, Jesé est de retour au PSG, où il encore un an de contrat. Toutefois, chez les champions de France, on ne compte toujours pas sur le joueur de 27 ans. Un départ serait donc vu d’un bon oeil, d’autant plus que le joueur de Thomas Tuchel coûterait près de 15M€ par saison. Et pour se débarrasser de ce poids, Leonardo serait visiblement prêt à tout.

Jesé libéré par le PSG ?