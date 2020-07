Foot - Mercato - OM

Mercato - OM: Excellente nouvelle pour cette ancienne piste de Zubizarreta ?

Publié le 6 juillet 2020 à 15h15 par La rédaction

Annoncé les tablettes d'Andoni Zubizarreta quand l'espagnol été encore directeur sportif, Kang-In Lee était donc ciblé par l’OM ces dernières semaines. Une piste qui pourrait revenir au premier plan au vu de la situation du milieu offensif de Valence.

Début mai, l’OM était sur les traces de Kang-In Lee qui avait été proposé par Andoni Zubizarreta avant de partir de l'OM. Un profil intéressant pour la phase deux de l’OM qui présente l’avantage d’avoir une belle marge de progression. Comme son entourage l’expliquait en mai dernier au phocéen , l’OM était une belle opportunité: « Après, il faut savoir si Marseille est aussi intéressé par cette possibilité. En tout cas pour Kang-In Lee, l'OM, ce serait parfait » . Sous contrat jusqu'en juin 2022, ce grand espoir international A dans son pays a fait 20 apparitions en Liga cette saison (1 but), mais n'a disputé que 24 minutes depuis la reprise en Espagne. Une situation complexe pour le sud-coréen qui pourrait le forcer à prendre une grande décision concernant son avenir…

Kang-In Lee voudrait partir