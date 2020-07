Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo retente un coup de maitre avec Paulo Dybala ?

Publié le 6 juillet 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Déjà annoncé dans le viseur du PSG par le passé, Paulo Dybala intéresserait toujours fortement Leonardo qui tenterait, comme le Real Madrid et l’Inter, de s’attacher les services de l’attaquant argentin et de faire capoter sa prolongation de contrat avec la Juventus.

« Il y a un an, la Juventus ne comptait plus sur moi. Ils ne voulaient plus que je continue à jouer ici. Manchester United et Tottenham étaient venus me chercher et je crois que le PSG aussi. Mais je voulais rester… », avait expliqué Paulo Dybala le 10 juin dernier, confirmant ainsi l’intérêt que lui portait le PSG durant le mercato estival 2019, lorsque Neymar faisait le forcing pour quitter le Parc des Princes et retourner au FC Barcelone. Finalement, Dybala est donc resté à la Juventus, et la direction du club bianconero tenterait depuis plusieurs semaines de prolonger le contrat de l’attaquant argentin. Mais le PSG et d’autres cadors européens n’ont pas dit leur dernier mot…

Le PSG revient en force sur Dybala

Paolo Paganini, journaliste de la Rai , annonce ce lundi via son compte Twitter que le PSG se ferait toujours aussi pressant pour Paulo Dybala et mettrait d’ailleurs en péril les plans de la Juventus dans son objectif de prolonger La Joya . Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Vieille Dame , l’attaquant argentin de 26 ans intéresserait toujours autant Leonardo, et le PSG ferait partie des prétendants les plus déterminés en coulisses pour recruter Dybala cet été. Mais pour rafler la mise dans ce dossier, Leonardo devra vaincre une très lourde concurrence…

Le Real et l’Inter sont là

En effet, le journaliste italien annonce que le Real Madrid se montrerait également très motivé à l’idée d’attirer Paulo Dybala, le club merengue étant en quête d’un gros renfort offensif cet été avec les possibles départs de Gareth Bale ou encore Luka Jovic. Par ailleurs, l’Inter se montrerait également attentif à la situation du joueur de la Juventus, d’autant que le club milanais pourrait récupérer beaucoup de cash en cas de départ de Lautaro Martinez vers le FC Barcelone. La Juventus devra donc accélérer si elle souhaite prolonger et ainsi conserver Paulo Dybala cet été, puisque le PSG, le Real Madrid et l’Inter semblent plus que jamais à l’affût.