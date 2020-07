Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le terrible message d'Eyraud en coulisse sur le recrutement...

Publié le 7 juillet 2020 à 9h45 par A.M.

Bien que l'OM ait réussi à attirer Pape Gueye, libre suite à la fin de son contrat avec Le Havre, Jacques-Henri Eyraud assure en coulisse que pour le moment, le club ne recrutera pas sans avoir vendu.

Le mercato de l'Olympique de Marseille tourne au ralenti. Jusqu'ici, le club phocéen a levé l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez et a attiré Pape Gueye, libre suite à la fin de son bail avec Le Havre. Mais aucun autre renfort ne semble se profiler. Et pour cause, au-delà de ses problèmes financiers, l'OM n'a toujours pas déniché le fameux « head of football » censé remplacer Andoni Zubizarreta, parti il y a deux mois, avec des fonctions élargies. Par conséquent, le mercato de l'OM est au point mort et il ne devrait pas se lancer tout de suite.

L'OM doit toujours vendre...