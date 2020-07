Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel sera le prochain gros coup de Leonardo ?

Publié le 7 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Le mercato estival est extrêmement long cette année et Leonardo travaille sur plusieurs pistes, pour renforcer l’effectif u paris Saint-Germain. Selon vous, quel sera son prochain gros coup ? C’est notre sondage du jour !

Le mercato estival du Paris Saint-Germain a commencé sur une bonne note, avec l’acquisition définitive de Mauro Icardi pour près de 50M€, fin mai dernier. Un véritable coup de maitre, de la part de Leonardo. L’attaquant prêté par l’Inter depuis l’été dernier, a en effet une valeur beaucoup plus élevée que cela, sur le marché des transferts. Et le directeur sportif du PSG ne devrait pas s’arrêter là ! Plusieurs joueurs sont ou vont partir, comme Tanguy Kouassi, Thiago Silva, Ander Herrera, Idrissa Gueye et Edinson Cavani. Nous vous révélions que Leonardo a activé la piste Lucas Hernandez, mais ce dernier s’est vu déconseillé le PSG... par Didier Deschamps. Mais le directeur sportif parisien n’est pas du genre à n’avoir qu’une seule carte à jouer.

L’incroyable short-list de Leonardo

Leonardo travaille activement au mercato estival du Paris Saint-Germain est le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il rêve en grand. Selon nos informations, sa priorité est Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, milieu très cher, mais qui serait incroyablement précieux pour le PSG. Parallèlement, nous vous avons révélé que les propriétaires du PSG en pinceraient plutôt pour Ismaël Bennacer du Milan AC, tandis que Lorenzo Pellegrini reste une piste active, comme nous vous l’avons expliqué le 10 juin dernier. Cet hiver, nous vous avons également parlé de l’intérêt du PSG pour Houssem Aouar de l’Olympique Lyonnais et, avec le départ de Thiago Silva, la piste rêvée pour renforcer la défense s’appelle Kalidou Koulibaly. Vient ensuite David Alaba, dont le contrat avec le Bayern Munich se termine en juin prochain, ou encore Hector Bellerin, Theo Hernandez, Djibril Sidibé et Matteo Guendouzi. Au sein du Paris Saint-Germain on lorgnerait également Paulo Dybala et Kai Havertz pour renforcer le secteur offensif, mais le premier semble proche de prolonger avec la Juventus et le second se rapprocherait dangereusement de Chelsea....



Alors, quel sera le prochain gros coup de Leonardo, selon vous ?